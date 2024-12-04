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04 декабря 2024, 15:50

В Одессе 15-летний школьник по заказу россиян поджег электроподстанцию

04 декабря 2024, 15:50
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фото: Нацполиция
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Инцидент произошел вчера, 3 декабря, в одном из районов Одессы. Несовершеннолетнего злоумышленника задержали

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, подросток действовал по заказу российского "куратора", полученного в мессенджере. За выполненную задачу заказчик пообещал 15-летнему юноше деньги. Так, школьник облил легковоспламеняющейся жидкостью дверь тяговой подстанции и поджег. Пожар сразу заметили местные жители, которые и потушили пламя.

"Правонарушителя разоблачили на месте преступления, когда он делал фотоотчет для "куратора", — говорится в сообщении.

Полицейские изъяли у подростка вещественные доказательства: бутылку из-под легковоспламеняющейся жидкости и мобильный телефон, где сохранилась переписка с "куратором".

Правоохранители проводят досудебное расследование. За совершенное парень может на три года попасть в специальное учебно-воспитательное учреждение.

Напомним, на днях в Харькове 15-летний парень полностью сжег электропоезд.

Одесса поджог преступление полиция задержание школьники подросток
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