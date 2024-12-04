В Одесі 15-річний школяр на замовлення росіян підпалив електропідстанцію
Інцидент стався вчора, 3 грудня, в одному з районів Одеси. Неповнолітнього зловмисника затримали
Про це інформує пресслужба Національної поліції в Одеській області, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, підліток діяв на замовлення російського "куратора", яке отримав у месенджері. За виконане завдання замовник пообіцяв 15-річному хлопцю гроші.
Так, вчора школяр облив легкозаймистою рідиною двері тягової підстанції та підпалив. Пожежу одразу помітили місцеві жителі, які й загасили полум’я.
"Правопорушника викрили на місці злочину, коли він робив фотозвіт для "куратора", — йдеться в повідомленні.
Поліцейські вилучили у підлітка речові докази: пляшку з-під легкозаймистої рідини та мобільний телефон, де збереглося листування з "куратором".
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. За скоєне хлопець може на три роки потрапити до спеціальної навчально-виховної установи.
Нагадаємо, днями у Харкові 15-річний хлопець вщент спалив електропотяг.