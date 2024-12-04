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В Одесі 15-річний школяр на замовлення росіян підпалив електропідстанцію
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04 грудня 2024, 15:50

В Одесі 15-річний школяр на замовлення росіян підпалив електропідстанцію

04 грудня 2024, 15:50
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фото: Нацполіція
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Інцидент стався вчора, 3 грудня, в одному з районів Одеси. Неповнолітнього зловмисника затримали

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Одеській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, підліток діяв на замовлення російського "куратора", яке отримав у месенджері. За виконане завдання замовник пообіцяв 15-річному хлопцю гроші.

Так, вчора школяр облив легкозаймистою рідиною двері тягової підстанції та підпалив. Пожежу одразу помітили місцеві жителі, які й загасили полум’я.

"Правопорушника викрили на місці злочину, коли він робив фотозвіт для "куратора", — йдеться в повідомленні.

Поліцейські вилучили у підлітка речові докази: пляшку з-під легкозаймистої рідини та мобільний телефон, де збереглося листування з "куратором".

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. За скоєне хлопець може на три роки потрапити до спеціальної навчально-виховної установи.

Нагадаємо, днями у Харкові 15-річний хлопець вщент спалив електропотяг.

Одеса підпал злочин поліція затримання школярі підліток
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