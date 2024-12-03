В Харькове 15-летний парень дотла спалил электричку

фото: Харьковская областная прокуратура

Несовершеннолетний парень в Харькове открыл самодельным ключом дверь одного из электропоездов и поджег его.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В прокуратуре отмечают, что таким образом 15-летний парень хотел "развлечься".

"По хулиганским мотивам с помощью заранее подготовленного ключа открыл дверь одного из электропоездов и проник внутрь. Использовав зажигалку, подросток поджег вещи, которые находились в вагоне, что привело к возгоранию", - рассказали в прокуратуре.

Свои действия молодой человек снял на видео, впоследствии эти кадры были обнародованы одним из Telegram-каналов.

Правоохранители идентифицировали подростка. Сейчас решается вопрос выбора меры пресечения.

Ущерб нанесенный пожаром предварительно оценивают в более чем 700 тысяч гривен.

Напомним, ранее полиция и СБУ в Одессе задержали трех поджигателей админзданий, двое из них - подростки.