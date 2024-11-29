Двое 16-летних парней в Николаевской области подожгли полицейский автомобиль

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Правоохранители задержали в Николаевской области двух 16-летних парней за поджог полицейского автомобиля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Инцидент произошел в ночь на 29 ноября в поселке Еланец. Злоумышленники облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли служебный автомобиль правоохранителей, припаркованный на стоянке возле админздания. Пожар сразу обнаружили и быстро потушили сотрудники полиции. Автомобиль получил незначительные повреждения.

В течение часа полицейские установили поджигателей. Ими оказались двое местных несовершеннолетних. По данным полиции, с одним из 16-летних парней в мессенджере связался неизвестный и предложил сжечь авто полиции за вознаграждение. Юноша согласился и подыскал сообщника.

Парни ночью совершили поджог и сняли все на видео, чтобы отчитаться о проделанной работе. Они отправили отчет куратору, однако он удалил переписку и перестал выходить на связь.

"Такие видео потом у российских медиа выдаются, чтобы дискредитировать Силы безопасности и обороны Украины, в которые входит и Национальная полиция", - отмечают в полиции.

За поджог автомобиля молодым людям грозит до 10 лет заключения.

Напомним, ранее в Закарпатье задержали двоих мужчин, подожгли полицейское авто.