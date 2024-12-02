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02 декабря 2024, 18:10

СБУ задержала диверсантов, которые хотели сжечь локомотив и электроподстанции Укрзализныци: трое из них — несовершеннолетние

02 декабря 2024, 18:10
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фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции разоблачили пятерых приспешников спецслужб РФ, которые совершали поджоги в Кировоградской и Винницкой областях. Задержанным, среди которых трое подростков в возрасте 15 и 16 лет, грозит пожизненное заключение

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По заказу врага фигуранты пытались повредить объекты Укрзализныци и Укрпочты. Для совершения преступлений они использовали легковоспламеняющиеся смеси, которые производили по инструкции оккупантов", - говорится в сообщении.

После выполнения заказных поджогов злоумышленники надеялись получить деньги от своих российских кураторов. Однако вместо обещанных средств от РФ они получили подозрение от украинских правоохранителей.

Так, в Кировоградской области задержаны экспомощник машиниста местного филиала Укрзализныци и его сожительница из города Знаменка. Они подожгли локомотив, подстанции облэнерго и релейные шкафы.

В дальнейшем фигуранты планировали пустить под откос поезд и уничтожить городское отделение частной почты. Правоохранители задержали обоих злоумышленников, когда они готовились пустить поезд с рельсов.

В Винницкой области разоблачили троих студентов местного колледжа в возрасте 15 и 16 лет, которые подожгли региональное отделение Укрпочты и релейный шкаф на важной линии железнодорожного сообщения.

По данным СБУ, после выполнения обеих задач российская спецслужба планировала привлечь юношей к подрывам вблизи госучреждений в разных регионах Украины.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении в диверсии, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно полиция и СБУ задержали в Одессе трех поджигателей админзданий, двое из них - подростки.

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