В Николаеве грузовик на "зебре" переехал пешехода: мужчина скончался
Смертельная авария произошла вечером 29 ноября на улице Большая Морская в Николаеве. Пешеход скончался на месте ДТП
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области, передает RegioNews.
По материалам следствия, около 18:45 неподалеку от Варваровского моста грузовик MAN наехал на пешехода. Предварительно пострадавший пересекал проезжую часть в пределах пешеходного перехода.
"В результате дорожно-транспортного происшествия 52-летний пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.
За рулем фуры находился 40-летний водитель. Правоохранители возбудили уголовное производство. Водителю грузовика грозит до восьми лет заключения. Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.
Напомним, 29 ноября вблизи села Криваченцы Хмельницкого района грузовик раздавил легковушку. В ДТП погиб водитель Ford Fusion.