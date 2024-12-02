09:58  02 декабря
Появились фото последствий дроновой атаки на Буковине
08:04  02 декабря
В Киеве горел коттеджный дом, спасатели эвакуировали 11 человек
14:12  01 декабря
Для легковых автомобилей и общественного транспорта: в Киеве после 30 лет строительства открыли Подольский мост
UA | RU
UA | RU
02 декабря 2024, 14:45

В Николаеве грузовик на "зебре" переехал пешехода: мужчина скончался

02 декабря 2024, 14:45
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Смертельная авария произошла вечером 29 ноября на улице Большая Морская в Николаеве. Пешеход скончался на месте ДТП

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 18:45 неподалеку от Варваровского моста грузовик MAN наехал на пешехода. Предварительно пострадавший пересекал проезжую часть в пределах пешеходного перехода.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 52-летний пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

За рулем фуры находился 40-летний водитель. Правоохранители возбудили уголовное производство. Водителю грузовика грозит до восьми лет заключения. Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.

Напомним, 29 ноября вблизи села Криваченцы Хмельницкого района грузовик раздавил легковушку. В ДТП погиб водитель Ford Fusion.

смерть Николаев авария грузовик смертельное ДТП пешеход
В Днепре BMW врезался в Ford: погибла 10-летняя девочка, еще двое детей госпитализированы
02 декабря 2024, 01:45
Столкновение авто на Ровенщине: один погибший, еще три человека травмировались
02 декабря 2024, 00:28
Жуткое ДТП вблизи Винницы: одну из легковушек разнесло вдребезги
30 ноября 2024, 14:57
Все новости »
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
Община на Харьковщине получила от Детского фонда ООН две мощные котельные
02 декабря 2024, 16:26
На Полтавщине 9-летний мальчик взорвал на детской площадке страйкбольную гранату
02 декабря 2024, 16:10
Столкновение авто на Львовщине: шестеро пострадавших, среди них – двухлетняя девочка
02 декабря 2024, 15:47
Украинцы подали более 3 млн заявок на выплату "тысячи Зеленского"
02 декабря 2024, 15:31
В Дергачах на Харьковщине при международной поддержке начали восстановление многоквартирного дома
02 декабря 2024, 15:20
В одном из районов Херсона нет отопления из-за повреждений инфраструктуры
02 декабря 2024, 14:26
Водитель был пьян и не имел права управлять: на Волыни в ДТП пострадали женщина и двое детей
02 декабря 2024, 14:13
Возле Волчанска пограничники сбросами с бомберов уничтожили блиндажи россиян
02 декабря 2024, 14:05
Шольц приехал в Киев: стала известна настоящая цель визита канцлера
02 декабря 2024, 13:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Все публикации »
Юрий Богданов
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »