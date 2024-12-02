В Николаеве грузовик на "зебре" переехал пешехода: мужчина скончался

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Смертельная авария произошла вечером 29 ноября на улице Большая Морская в Николаеве. Пешеход скончался на месте ДТП

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 18:45 неподалеку от Варваровского моста грузовик MAN наехал на пешехода. Предварительно пострадавший пересекал проезжую часть в пределах пешеходного перехода.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 52-летний пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

За рулем фуры находился 40-летний водитель. Правоохранители возбудили уголовное производство. Водителю грузовика грозит до восьми лет заключения. Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.

Напомним, 29 ноября вблизи села Криваченцы Хмельницкого района грузовик раздавил легковушку. В ДТП погиб водитель Ford Fusion.