фото: полиция

ДТП произошло днем 1 декабря недалеко от поселка Вапнярка Тульчинского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водительница Mercedes Е-280 не справилась с управлением, в результате чего автомобиль выехал в кювет и перевернулся.

От полученных травм на месте погибли 22-летняя водительница, а также двое пассажиров авто 31 и 22 лет.

В больницу доставили еще троих травмированных пассажиров: 29-летнюю женщину и 3-летних девочку и мальчика.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии. Открыто уголовное производство.

Напомним, днем 30 ноября вблизи Винницы произошло жуткое ДТП. Один из легковушек разнесло вдребезги, есть погибший и пострадавшие.