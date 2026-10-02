В Запорожье FPV-дрон атаковал электромонтера, который ехал ремонтировать сети

Фото: Запорожьеоблэнерго

В селе Беленькое Запорожской области 2 октября российский FPV-дрон атаковал электромонтера "Запорожьеоблэнерго", направлявшегося к месту проведения аварийно-восстановительных работ. Муж получил серьезную травму

Об этом сообщило Запорожьеоблэнерго, передает RegioNews .

Атака произошла 2 октября около 10:30. Электромонтер Запорожского районного центра обслуживания электросетей 1976 года рождения ехал к месту выполнения аварийно-восстановительных работ, когда его атаковал российский FPV-дрон.

"Сегодня около 10:30 в селе Беленькое электромонтер Запорожского РЭС, 1976 г.р., по пути к месту выполнения аварийно-восстановительных работ был атакован вражеским FPV-дроном. В результате атаки наш коллега получил серьезную травму", — сообщил глава "Запорожжяоблэнерго".

По его словам, с помощью военных пострадавшего эвакуационным транспортом сначала доставили в ближайший стабилизационный пункт. Оттуда мужчину перевезли в городскую больницу №9 в Запорожье.

Предварительно медики диагностировали у потерпевшего перелом левого крыла таза.

Напомним, что днем российская армия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами. Один из снарядов попал в жилой дом.