В школах Львовщины ограничат смартфоны: когда учащимся разрешат пользоваться телефонами

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В школах Львовской области будут введены новые правила использования смартфонов и других персональных электронных устройств. Речь идет об ограничении их использования учащимися на уроках и на перерывах. Новые правила планируют ввести с 1 ноября

Об этом сообщил Департамент образования и науки Львовской ОВА, передает RegioNews .

Департамент образования и науки совместно с Львовским областным институтом последипломного педагогического образования и Львовским областным ученическим парламентом разработал методические рекомендации по использованию смартфонов и других персональных электронных устройств в учебных заведениях Львовщины.

Рекомендации касаются не только смартфонов, но и планшетов, смарт-часов, наушников и других персональных электронных устройств, способных передавать цифровую информацию на расстояние. На их основе каждое учебное заведение должно разработать собственные локальные правила.

Директор департамента образования и науки Львовской ОВА Олег Паска отметил, что при подготовке рекомендаций учитывались мнения представителей ученического самоуправления, общин и школ, которые уже ввели ограничения на использование гаджетов. Изучали также украинский и зарубежный опыт.

"Наше главное убеждение состоит в том, что для того, чтобы дети, учителя и родители придерживались этих рекомендаций, должен быть путь убеждения. Правила должны обсудить в ученических парламентах, родительской среде, педагогическом коллективе школы и на заседании педагогического совета. Собственно, это путь осознания", - подчеркнул Олег Паска.

По словам Пасхи, ученикам не будут запрещать пользоваться гаджетами в школе полностью. Учитель будет определять, когда и зачем их можно использовать во время образовательного процесса.

Телефоны не будут уносить у детей. В то же время, во время занятий гаджет должен быть спрятан в портфеле и переведен в беззвучный режим.

Родителям рекомендуют не звонить по телефону детям во время уроков. В то же время предусмотрены ситуации, когда учащийся может самостоятельно воспользоваться телефоном.

В частности, это возможно при угрозе жизни или здоровью, внезапному ухудшению самочувствия или другой неотложной ситуации. Связаться с родителями при необходимости могут также учитель, дежурный администратор, классный руководитель или медицинский работник.

Методические рекомендации предусматривают возможность использования гаджетов в тех случаях, когда это необходимо для безопасности или обучения.

В частности, телефоны можно будет использовать во время воздушной тревоги, в случае болезни, по указанию учителя для прохождения тестов, а также в учебных целях.

В то же время, рекомендации предусматривают запрет на видеосъемку и аудиозапись участников образовательного процесса.

В ходе брифинга также говорили о влиянии чрезмерного использования гаджетов на здоровье детей.

По информации департамента, специалисты обследовали более 900 учеников в более чем 30 школах. У более чем 30% обследованных детей выявили ухудшение состояния здоровья.

Новые правила планируют ввести с 1 ноября. До этого их обсудят на ученических и педагогических советах, а также с родителями.

Напомним, правоохранители задержали заместителя начальника одного из таможенных постов Черновицкой таможни, подозреваемого в систематическом получении взяток. Чиновник помогал предпринимателям незаконно ввозить в Украину топовые модели техники Apple, получая по 100 долларов за каждый ввезенный телефон.