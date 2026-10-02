Атака на Харьков: количество погибших возросло, среди пострадавших – дети

Фото: ГСЧС

Днем россияне атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. К сожалению, в результате обстрела есть погибшие

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В общей сложности зафиксировали три попадания, которые привели к трем пожарам: горели элементы разрушенного дома, гараж, два автомобиля и дворовая застройка. Также пострадали другие дома, офисные здания, учебное заведение и автомобили.

В результате обстрела погибли две женщины. Получили ранения 36 местных жителей. Среди пострадавших – дети.

Напомним, что в Херсоне в результате российских обстрелов повреждены монумент-гаубица на площади перед областным краеведческим музеем и здание самого музея — памятник истории и архитектуры начала XX века, отмеченный "Голубым щитом" ЮНЕСКО.