Кількість постраждалих в Одесі збільшилася до 11
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по центру Одеси зросла до 11 людей
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Наразі відомо, що поранення отримали 11 людей. Інформація щодо їх кількості ще уточняється.
Внаслідок ворожого удару пошкоджені та зруйновані житлові будинки, інші об’єкти цивільної інфраструктури, автівки.
Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по Одесі 25 листопада близько 10:00. Попередньо, балістичною ракетою "Іскандер-М". Повідомлялося про 8 постраждалих.
Раніше у мережі з'явилися фото та відео з місця ракетного удару по Одесі.
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
На Львівщині викрили псевдоблагодійників, які нелегально ввезли та продали в Україні понад 700 автівок
25 листопада 2024, 16:14Через російські обстріли передмістя Херсона постраждали дві жінки
25 листопада 2024, 16:08За тиждень у Харкові народилося 55 малюків
25 листопада 2024, 15:50Три дні блукав горами без їжі: на Закарпатті врятували 20-річного хлопця з Дніпропетровщини
25 листопада 2024, 15:48Росіяни вдарили двома КАБами по селищу на Харківщині: наслідки
25 листопада 2024, 15:17Курахівський напрямок – найважчий: Сирський доповів про ситуацію на фронті
25 листопада 2024, 15:02На Миколаївщині ворожий дрон атакував людей під час видачі гумдопомоги: п’ятеро поранених
25 листопада 2024, 14:55Нові удари по Росії: Сили оборони успішно атакували важливі об’єкти в трьох областях РФ
25 листопада 2024, 14:41Окупанти атакували селище під Херсоном: виникла пожежа
25 листопада 2024, 14:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Всі блоги »