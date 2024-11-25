Кількість постраждалих в Одесі збільшилася до 11

фото: поліція

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по центру Одеси зросла до 11 людей

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Наразі відомо, що поранення отримали 11 людей. Інформація щодо їх кількості ще уточняється.

Внаслідок ворожого удару пошкоджені та зруйновані житлові будинки, інші об’єкти цивільної інфраструктури, автівки.

Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по Одесі 25 листопада близько 10:00. Попередньо, балістичною ракетою "Іскандер-М". Повідомлялося про 8 постраждалих.

Раніше у мережі з'явилися фото та відео з місця ракетного удару по Одесі.