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02 октября 2026, 18:45

Во Львове россияне пытались завербовать школьника: парень отказался

02 октября 2026, 18:45
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Фото: Национальная полиция
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Во Львове школьник получил предложение о сотрудничестве от россиян. Однако в отличие от многих "фанатов РФ" ребенок отказался

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Девятиклассник рассказал правоохранителям, что в Telegram он получил уведомление о возможности заработка. Ему предлагали фотографировать военных, их авто и блокпосты. Правоохранители вручили ему благодарность за то, что он отказал врагу и своевременно сообщил полиции.

"Полицейские призывают детей и молодежь быть осмотрительными во время общения в интернете и в случае поступления подозрительных сообщений, предложений или попыток вербовки прекращать общение, не выполнять предложенные задачи и обязательно сообщить об этом полиции, родителям или педагогам", - говорят правоохранители.

Напомним, что во Львовской области разоблачили местного жителя, который оказался агентом РФ. Теперь ему грозит тюрьма.

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