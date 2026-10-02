Во Львове россияне пытались завербовать школьника: парень отказался

Фото: Национальная полиция

Во Львове школьник получил предложение о сотрудничестве от россиян. Однако в отличие от многих "фанатов РФ" ребенок отказался

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Девятиклассник рассказал правоохранителям, что в Telegram он получил уведомление о возможности заработка. Ему предлагали фотографировать военных, их авто и блокпосты. Правоохранители вручили ему благодарность за то, что он отказал врагу и своевременно сообщил полиции.

"Полицейские призывают детей и молодежь быть осмотрительными во время общения в интернете и в случае поступления подозрительных сообщений, предложений или попыток вербовки прекращать общение, не выполнять предложенные задачи и обязательно сообщить об этом полиции, родителям или педагогам", - говорят правоохранители.

Напомним, что во Львовской области разоблачили местного жителя, который оказался агентом РФ. Теперь ему грозит тюрьма.