В Одессе задержали педиатра, предлагавшую помощь с уклонением от мобилизации

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Правоохранители задержали в Одессе заведующую отделением детской больницы. За взятку она фиктивно положила на стационарное лечение отца малолетних детей. Теперь врачу грозит до 10 лет заключения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.

За свои услуги врач просила 400 долларов взятки и обещала "ушпиталити" двоих малолетних детей гражданина, а ему изготовить документы о якобы пребывании на стационарном лечении вместе с ними.

Предъявив представителям ТЦК и СП такой документ, мужчина может избежать мобилизации и свободно передвигаться по городу.

После оформления необходимой документации и получения денег заведующую отделением задержали правоохранители.

Женщине сообщили о подозрении в вымогательстве и извлечении неправомерной выгоды. Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили четыре новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. К их организации причастны пятеро дельцов из разных областей