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21 ноября 2024, 02:11

Связи, фиктивные справки и взятки: новые схемы уклонения от мобилизации

21 ноября 2024, 02:11
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фото: СБУ
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Правоохранители разоблачили четыре новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. К их организации причастны пятеро дельцов из разных областей

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Фигуранты предлагали свои услуги за суммы до 20 тысяч долларов, помогая уклонистам избежать призыва и незаконно покинуть страну, используя поддельные документы.

В частности, в Киеве задержали 35-летнего тренера по боксу и студента, которые пытались оформить трудоустройство призывников на предприятие критической инфраструктуры. Речь идет об одной из крупнейших полиграфических компаний региона, которая имела право бронировать своих работников. Для реализации схемы злоумышленники использовали свои связи в компании. Сейчас устанавливаются все причастные к махинации.

В Хмельницкой области разоблачили бывшего заместителя начальника областного ТЦК. Он продавал фиктивные справки о психических расстройствах, позволявших мужчинам избежать военного учета. Для этого делец использовал связи среди чиновников ТЦК и медиков.

В Запорожье задержали местного жителя во время получения денег за поддельный вывод ВВК о непригодности к службе из-за состояния здоровья.

На Прикарпатье правоохранители разоблачили 66-летнего мужчину, который через связи в МСЭК организовывал продажу справок об инвалидности, обеспечивавших отсрочку от призыва.

Всем задержанным объявили подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киевской области правоохранители задержали двух врачей, которые в обмен на взятки способствовали оформлению фиктивной инвалидности мужчинам мобилизационного возраста.

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