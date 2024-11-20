фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Рава-Русская" женщина предлагала пограничникам взятку, чтобы они "закрыли глаза" на купленные документы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Вместе с 48-летней жительницей Сум из Украины хотел выехать один из ее близких родственников, сопровождавший ее. Основанием для выезда мужчины должны были служить, в частности, заключение ВКК и Акт установления факта осуществления ухода за женщиной. Однако при проверке документов у пограничников возникли сомнения в законности их получения.

В ходе общения женщина призналась, что документы приобрела. Она рассказала, что пакет документов обошелся ей в 8000 долларов. В эту сумму также входил подробный инструктаж – как вести себя с пограничниками, что говорить. Кроме того, женщине дали указания по поводу ее "болезни" и препаратов, которые вроде бы она принимает.

Пограничники сообщили, что мужчину, который вроде бы был ее наблюдателем, через границу не пропустят. Однако она попыталась дать взятку пограничникам в 3000 долларов. Он денег военнослужащие отказались и сообщили о предложении и подлоге документов в Нацполицию.

Напомним, ранее на Волыни мужчина за 3000 долларов пытался подкупить пограничника, чтобы попасть в Беларусь.