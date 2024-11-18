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Внаслідок російського ракетного удару по середмістю Одеси 18 листопада загинули 8 людей. Серед них – медики, поліцейські, цивільні люди

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

Кількість поранених зросла до 39 людей. Серед них – чотири дитини віком 7, 10 та двоє 11 років. Діти госпіталізовані у стані середньої ступеню важкості. Також у лікарні доставили 30 дорослих, з них троє – у вкрай важкому стані.

"Лікарі роблять все можливе та неможливе, аби зберегти життя та здоров’я кожному. Іншим постраждалим допомога була надана на місці", – зазначив посадовець.

На місці працюють всі відповідні екстрені служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергової атаки росіян.

Нагадаємо, 18 листопада близько 12:00 росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Вдарили по житловій забудові, району ділової активності.