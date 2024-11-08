В Одессе банда под видом сотрудников полиции и ТЦК вымогала у мужчин деньги

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Злоумышленники, выдавая себя за представителей ТЦК и полиции, останавливали на улицах мужчин призывного возраста и угрожали им мобилизацией. За деньги фигуранты отпускали граждан. Преступную группу задержали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

Следователи выяснили, что "схему" наладили трое одесситов и уроженец Донецкой области. За одно "патрулирование" подельники могли получить от 40 тысяч гривен.

"Злоумышленники, используя военную и полицейскую форменную одежду, угрожали задержанным принудительной доставкой в ТЦК, но за деньги предлагали этого не делать. Если же "задержанные" отказывались – фигуранты применяли физическое и психологическое насилие", – говорится в сообщении.

Участники преступной группы были задержаны. Фигурантам уже объявили о подозрении в вымогательстве. Им грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Закарпатье задержали главу районного ТЦК и заместителя комбрига Теробороны, которые "зарабатывали" на уклонистах.