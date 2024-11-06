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На Закарпатье ликвидировали еще две схемы уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста. Подозрение получили руководитель районного ТЦК и заместитель командира бригады Теробороны

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Оба фигуранта действовали порознь, но использовали схожие "схемы": в обмен на взятки предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных документов о "плохом" здоровье.

Для этого чиновники снабжали потенциальных призывников фиктивными медвыводами ВВК о наличии тяжелых заболеваний.

В дальнейшем уклонисты использовали подделку для снятия с военного учета и могли незаконно выехать за пределы Украины.

Стоимость таких "услуг" составляла от 4000 долларов с клиента.

Чиновникам объявили подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области будут судить старосту округа и правоохранителя , которые обогащались на уклонистах.