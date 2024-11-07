Россияне ударили по Одессе "шахедами": повреждена многоэтажка, ранен мужчина

фото: Олег Кипер

Ночью 7 ноября российские войска атаковали Одессу ударными дронами. Захватчики попали по жилой застройке города, есть пострадавший

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

Он уточнил, что из-за падения обломков поврежден фасад и остекление 11-этажного жилого дома, а также двух рядом расположенных пятиэтажек. Кроме того, были изуродованы 14 припаркованных автомобилей и газопровод.

"Пострадал 30-летний мужчина, получивший легкие телесные повреждения - врачи оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.

Олег Кипер добавил, что психологи ГСЧС поддержали пятерых нуждающихся в помощи. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесщины.

Напомним, в ночь на 7 ноября российская армия атаковала столицу "Шахедами". ПВО сбивала вражеские БПЛА, зафиксированные падения обломков. Есть раненые.