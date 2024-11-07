В Николаевской области уничтожили 5 "шахедов", — ОВА

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Сегодня ночью ПВО приземлила в Николаевской области пять ударных беспилотников россиян

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В ночь на 7 ноября силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены пять БпЛА типа "Shahed 131/136", — говорится в сообщении.

Он добавил, что вчера в Николаевском районе россияне шесть раз атаковали FPV-дронами Куцурубскую общину. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 7 ноября российская армия атаковала столицу "Шахедами". ПВО сбивала вражеские БПЛА, зафиксированные падения обломков. Есть раненые.