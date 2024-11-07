Российская армия убила жителя Херсонщины, еще 8 гражданских пострадали

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Вчера, 6 ноября, российские войска били по 21 населенному пункту Херсонской области. В результате вражеских обстрелов пострадали восемь гражданских, один человек погиб

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Зеленовка, Камышаны, Чернобаевка, Белозерка, Станислав, Александровка, Новодмитровка, Велетенское, Кизомис, Никольское, Широкая Балка, Берислав, Гавриловка, Нововоронцовка, Красный Маяк, Змиевка и Михайловка.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения", — говорится в сообщении.

Российские захватчики попали в образовательные учреждения, админздание. Войска РФ повредили восемь многоэтажек и 19 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопроводы, хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.

Александр Прокудин добавил, что во время дроновой атаки ПВО уничтожила над Херсонщиной один ударный дрон "Shahed-131/136".

Напомним, в среду, 6 ноября, российские военные с временно оккупированного левого берега нанесли удар по Зеленовке Херсонского района. Пострадали супруги, которые находились в доме, куда попал снаряд.