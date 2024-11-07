В Днепропетровской области россияне атаковали предприятие и жилые дома

фото: Сергей Лысак

В ночь на 7 ноября оккупационные войска РФ направили в Криворожский район Днепропетровщины ударные БпЛА. В области гремели взрывы

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"В результате атаки в Грушевской общине повреждены предприятие и 5 частных домов. Погибших и пострадавших нет" , - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 6 ноября российские войска били по 21 населенному пункту Херсонской области. В результате вражеских обстрелов пострадали восемь гражданских, один человек погиб.