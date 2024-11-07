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07 ноября 2024, 08:10

Россияне атаковали Киев "шахедами": обломки дронов упали в 6 районах, есть пострадавшие

07 ноября 2024, 08:10
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фото: КГВА
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В ночь на 7 ноября российская армия атаковала столицу "Шахедами". ПВО сбивала вражеские БПЛА, зафиксированные падения обломков. Есть раненые

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

"Последствия атаки российских беспилотников зафиксированы уже в шести районах Киева. Двое пострадавших", – говорится в сообщении.

Последствия атаки на Киев ночью 7 ноября:

В Голосеевском районе есть повреждение квартиры в жилом доме, без пожара, один человек обратился за медицинской помощью.

Возник пожар на территории гаражей и расположенного рядом СТО на общей площади 200 м.кв., пожар ликвидирован. Повреждены четыре автомобиля. Потерпевших нет.

В Печерском районе произошел пожар ресторана на 33-м этаже жилого дома на площади 50 м.кв., частичное разрушение строительных конструкций 34-го технического этажа. Пожар ликвидирован. Потерпевших нет.

Соломенский район: на территории предприятия возник пожар складского здания на площади 600 м.кв. Один человек пострадал.

Обломки рухнули на территории медицинского центра. Возник пожар на площади 20 м.кв. Пожар ликвидирован. Информация о пострадавших уточняется.

Также обломки упали на нежилое здание. Пожар ликвидирован. Потерпевших нет.

Подольский район: произошло возгорание жилого дома. Детали уточняются.

В Оболонском районе: возгорание на кровле 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 м.кв. Предварительно потерпевших нет.

В Дарницком районе произошло падение обломков на открытую местность. Без пожара и потерпевших.

Также есть падение обломков на жилой дом. Пожаров и пострадавших нет.

"Данные оперативного строительства обновляются. В городе до сих пор продолжается воздушная тревога, находитесь в укрытиях!", - подчеркнул начальник КГВА.

Напомним, вечером 6 ноября в Киеве станции метро синей ветки "Дворец Украина", "Лыбидская", "Голосеевская" и "Демеевская" были закрыты на вход для пассажиров в связи с падением человека под поезд.

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