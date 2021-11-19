В Одессе коммунальщица требовала $1200 за ускорение приватизации жилья

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Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

По данным полиции, женщина требовала взятку за ускорение рассмотрения заявления на приватизацию жилья и регистрацию права собственности и получала средства в несколько этапов. Общая сумма неправомерной выгоды 1200 долларов США.

Вчера, 18 ноября, чиновницу коммунального предприятия Одесского городского совета задержали во время получения второй части от определенной суммы – 400 долларов США. Ранее правоохранители задокументировали факт получения ею 800 долларов США.

В настоящее время злоумышленница задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ей о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ей грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Днепре работница ювенальной полиции требовала 6 тысяч гривен от подростка, который украл сигареты в магазине.