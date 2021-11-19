В Одессе коммунальщица требовала $1200 за ускорение приватизации жилья
В Одессе полицейские задержали на взятке чиновницу коммунального предприятия Одесского городского совета
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает RegioNews.
По данным полиции, женщина требовала взятку за ускорение рассмотрения заявления на приватизацию жилья и регистрацию права собственности и получала средства в несколько этапов. Общая сумма неправомерной выгоды 1200 долларов США.
Вчера, 18 ноября, чиновницу коммунального предприятия Одесского городского совета задержали во время получения второй части от определенной суммы – 400 долларов США. Ранее правоохранители задокументировали факт получения ею 800 долларов США.
В настоящее время злоумышленница задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ей о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Ей грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
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