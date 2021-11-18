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18 ноября 2021, 17:34

В Украине планировалось покушение на одного из министров правительства – МВД

18 ноября 2021, 17:34
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Фото из открытых источников
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Полиция задержала лиц, планировавших покушение на одного из министров украинского правительства

Об этом говорится на странице в Facebook Министерства внутренних дел, передает RegioNews.

Полиция анонсировала брифинг с участием министра внутренних дел Дениса Монастырского относительно этих событий.

Кабмин МВД покушение

 
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