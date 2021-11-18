В Украине планировалось покушение на одного из министров правительства – МВД
Полиция задержала лиц, планировавших покушение на одного из министров украинского правительства
Об этом говорится на странице в Facebook Министерства внутренних дел, передает RegioNews.
Полиция анонсировала брифинг с участием министра внутренних дел Дениса Монастырского относительно этих событий.
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