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14 ноября 2021, 18:42

В Одессе иностранцы ограбили авто: полиции пришлось устроить погоню с применением оружия

14 ноября 2021, 18:42
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Фото: из открытых источников
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В Киевском районе Одессы иностранцы ограбили авто, после чего полиция устроила погоню и задержала группу преступников, используя оружие. Один из подозреваемых в ходе перестрелки получил ранение в ногу

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Потерпевший припарковал свой автомобиль Mitsubishi возле магазина и отлучился. В этот момент, по информации полиции, трое выходцев из Закавказья повредили колесо иномарки. Затем, выждав, чтобы владелец машины отвлекся на "поломку", вытащили из салона сумку с ценными вещами (документами, мобильным телефоном с прочим) и уехали на своем авто.

О краже водителю сказал случайный свидетель, который увидел происходящее с расположенной недалеко остановки общественного транспорта. Владелец Mitsubishi поднял шум, и на его крики отреагировали оказавшиеся рядом оперативники областной полиции. Они попытались остановить автомобиль злоумышленников, но те только увеличили скорость движения. При этом, иностранцы повредили несколько транспортных средств, среди которых – автомобиль правоохранителей. После столкновения подозреваемые выскочили из своей машины и бросились бежать.

"Для их задержания полицейскими было применено устройство травматического действия, в результате чего один из подозреваемых получил ранение ноги, ему на месте оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все трое фигурантов ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления. Сейчас они задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Их действия квалифицировали по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Правомерность действий работников полиции, включая применение ими оружия, будет устанавливаться в ходе служебного расследования.

Одесса иностранцы Нацполиция Ограбление

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