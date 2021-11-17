104-летней одесситке выдали загранпаспорт

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В Одессе паспорт гражданина Украины для выезда за границу получила София Цуркан. Коренной одесситке 104 года

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГУ Государственной миграционной службы в Одесской области.

"Проблемы со здоровьем привели к необходимости лечения за границей. Поэтому дочь Софии Цуркан обратилась в Главное управление Миграционной службы Одесской области с просьбой оформить выездное оформление загранпаспорта ее маме", - говорится в сообщении.

Заявительница была принята на оформление загранпаспорта по льготам как лицо, которому более 80 лет.