104-летней одесситке выдали загранпаспорт
В Одессе паспорт гражданина Украины для выезда за границу получила София Цуркан. Коренной одесситке 104 года
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГУ Государственной миграционной службы в Одесской области.
"Проблемы со здоровьем привели к необходимости лечения за границей. Поэтому дочь Софии Цуркан обратилась в Главное управление Миграционной службы Одесской области с просьбой оформить выездное оформление загранпаспорта ее маме", - говорится в сообщении.
Заявительница была принята на оформление загранпаспорта по льготам как лицо, которому более 80 лет.
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