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27 августа 2021, 17:05 387

В Одесской области мужчина зарезал товарища

27 августа 2021, 17:05 387
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Фото из открытых источников
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В Одесской области во время застолья мужчина зарезал своего товарища

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

После убийства мужчина вымыл орудие преступления и рассказал о пострадавшем, который от полученного ранения скончался на месте, соседям. Он заявил, что обнаружил его случайно. И пока люди вызывали "скорую" и полицию, убийца сбежал.

Нашли его через несколько часов, когда он спешил к железнодорожной станции на электричку.

Теперь ему грозит пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, на днях на Киевщине неизвестный мужчина залез в дом и напал с ножом на детей. Он порезал ножом 8-летнего мальчика и сломал нос 14-летней девочке.

криминал Одесса полиция криминальное дело Одесская область

 
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