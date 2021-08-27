В Одесской области мужчина зарезал товарища

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В Одесской области во время застолья мужчина зарезал своего товарища

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

После убийства мужчина вымыл орудие преступления и рассказал о пострадавшем, который от полученного ранения скончался на месте, соседям. Он заявил, что обнаружил его случайно. И пока люди вызывали "скорую" и полицию, убийца сбежал.

Нашли его через несколько часов, когда он спешил к железнодорожной станции на электричку.

Теперь ему грозит пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, на днях на Киевщине неизвестный мужчина залез в дом и напал с ножом на детей. Он порезал ножом 8-летнего мальчика и сломал нос 14-летней девочке.