В Одесской области мужчина зарезал товарища
В Одесской области во время застолья мужчина зарезал своего товарища
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
После убийства мужчина вымыл орудие преступления и рассказал о пострадавшем, который от полученного ранения скончался на месте, соседям. Он заявил, что обнаружил его случайно. И пока люди вызывали "скорую" и полицию, убийца сбежал.
Нашли его через несколько часов, когда он спешил к железнодорожной станции на электричку.
Теперь ему грозит пятнадцати лет лишения свободы.
Напомним, на днях на Киевщине неизвестный мужчина залез в дом и напал с ножом на детей. Он порезал ножом 8-летнего мальчика и сломал нос 14-летней девочке.
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