На Киевщине неизвестный мужчина залез в дом и напал с ножом на детей

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В поселке Глеваха мужчина забравшись в чужой дом порезал ножом 8-летнего мальчика и сломал нос 14-летней девочке

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.

Так, в полицию Фастова поступило сообщение от 37-летней жительницы поселка Глеваха о том, что неизвестный мужчина причинил телесные повреждения ее сыну и дочери.

Правоохранители установили, что около 3 часов ночи, когда вся семья отдыхала, родители услышали детский крик в комнате. Вскочив, мужчина увидел незнакомца, который начал убегать из комнаты. Подойдя к сыну он увидел резаную рану в области грудной клетки, а у дочери разбит нос.

Двоих детей сразу доставили в больницу.

Полицейские задержали нападавшего, им оказался 26-летний житель Бучанского района. Ему сообщили о подозрении. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Напомним, недавно в Киеве женщина во время ссоры зарезала сожителя.