На Одещині чоловік зарізав товариша

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В Одеській області під час застілля чоловік зарізав свого товариша

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

Після вбивства чоловік вимив знаряддя злочину і розповів про потерпілого, який від отриманого поранення помер на місці, сусідам. Він заявив, що виявив його випадково. І поки люди викликали "швидку" та поліцію, вбивця втік.

Розшукали його за кілька годин, коли він поспішав до залізничної станції на електричку.

Тепер йому загрожує п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями на Київщині невідомий чоловік заліз до будинку та напав з ножем на дітей. Він порізав ножем 8-річного хлопчика та зламав ніс 14-річній дівчинці.