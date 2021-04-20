На Черниговщине подростка смертельно ударило током на крыше поезда

Парень хотел сделать селфи на крыше грузового поезда

Парень хотел сделать селфи на крыше грузового поезда

Фото из открытых источников

На Черниговщине погиб 16-летний парень, который хотел сделать селфи на крыше грузового поезда.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сектор коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Событие произошло 19 апреля, около 21:00 в одном из сел Бобровицкой территориальной общины. Там парень залез на поезд и получил смертельный удар током от высоковольтной линии.

Полицейские на месте происшествия установили, что подросток проживает в Киеве и недавно приехал в гости к дедушке в деревню. В тот день он отдыхал вместе с друзьями в лесополосе близ железной дороги.

"Парень решил сделать селфи на грузовом вагоне, стал на крыше поезда в полный рост, в результате чего получил поражение электрическим током от линии с большим напряжением. От удара высоковольтной линии парня отбросило на землю и он начал гореть. На помощь подбежали его товарищи и пытались потушить пламя. Однако подросток скончался на месте происшествия", - уточнили в полиции.

По данному факту полиция открыла производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Напомним, недавно в Одессе подростка, который залез на поезд, ударило током.