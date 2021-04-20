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20 апреля 2021, 13:16 368

На Черниговщине подростка смертельно ударило током на крыше поезда

20 апреля 2021, 13:16 368
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Парень хотел сделать селфи на крыше грузового поезда
Парень хотел сделать селфи на крыше грузового поезда
Фото из открытых источников
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На Черниговщине погиб 16-летний парень, который хотел сделать селфи на крыше грузового поезда.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сектор коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Событие произошло 19 апреля, около 21:00 в одном из сел Бобровицкой территориальной общины. Там парень залез на поезд и получил смертельный удар током от высоковольтной линии.

Полицейские на месте происшествия установили, что подросток проживает в Киеве и недавно приехал в гости к дедушке в деревню. В тот день он отдыхал вместе с друзьями в лесополосе близ железной дороги.

"Парень решил сделать селфи на грузовом вагоне, стал на крыше поезда в полный рост, в результате чего получил поражение электрическим током от линии с большим напряжением. От удара высоковольтной линии парня отбросило на землю и он начал гореть. На помощь подбежали его товарищи и пытались потушить пламя. Однако подросток скончался на месте происшествия", - уточнили в полиции.

По данному факту полиция открыла производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Напомним, недавно в Одессе подростка, который залез на поезд, ударило током.

Украина Киев поезд смерть полиция

 
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