Правоохранители Одесчины ликвидировали преступную группу, которая наладила канал торговли людьми

Восьмерых правонарушителей задержали в Украине и объявили подозрения, еще девятерых разоблачили во Франции

Восьмерых правонарушителей задержали в Украине и объявили подозрения, еще девятерых разоблачили во Франции

Фото: Нацполиция

Сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями Нацполиции и миграционной полиции Одесской области в рамках сотрудничества с правоохранительными органами Франции разоблачили группу лиц, причастных к вербовке и переправке за границу украинцев с целью осуществления противоправной деятельности, связанной с торговлей людьми и завладения денежными средствами мошенническим методом.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В состав преступной группы входили граждане Украины и соседнего государства, часть из которых проживала в Подольске Одесской области, а часть – за рубежом. На территории Одесской области злоумышленники подыскивали людей с материальными проблемами, которых в дальнейшем перемещали к Франции. Там принуждали незаконно получать статус беженцев и денежные выплаты, назначенные государством для таких лиц.

Для реализации преступного замысла правонарушители предлагали людям экскурсию Европой, завершающей локацией которой был французский город Мелен. Там они отбирали у потерпевших документы и деньги и, используя уязвимое состояние людей, заставляли звонить в посольство и просить статус беженцев, ссылаясь на события на востоке Украины.

В рамках уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства всех фигурантов дела как на территории Украины, так и во Франции.

Всего было проведено около 50 обысков и задержано 8 фигурантов уголовного дела. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия. Предварительно известно, что жертвами аферистов стали более 100 человек.

Напомним, на Херсонщине полицейские освободили из трудового рабства 13 человек.