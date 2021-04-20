08:59  20 апреля
В Украине почти 9 тысяч новых COVID-больных: больше всего в столице и на Харьковщине
09:42  20 апреля
Зеленский призвал ФОПов регистрироваться в "Дии", чтобы получить "карантинные" 8 тысяч
08:11  20 апреля
Боевики продолжают обстрелы на Донбассе: зафиксировано 6 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
20 апреля 2021, 10:32 316

Правоохранители Одесчины ликвидировали преступную группу, которая наладила канал торговли людьми

20 апреля 2021, 10:32 316
Читайте також українською мовою
Восьмерых правонарушителей задержали в Украине и объявили подозрения, еще девятерых разоблачили во Франции
Восьмерых правонарушителей задержали в Украине и объявили подозрения, еще девятерых разоблачили во Франции
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями Нацполиции и миграционной полиции Одесской области в рамках сотрудничества с правоохранительными органами Франции разоблачили группу лиц, причастных к вербовке и переправке за границу украинцев с целью осуществления противоправной деятельности, связанной с торговлей людьми и завладения денежными средствами мошенническим методом.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В состав преступной группы входили граждане Украины и соседнего государства, часть из которых проживала в Подольске Одесской области, а часть – за рубежом. На территории Одесской области злоумышленники подыскивали людей с материальными проблемами, которых в дальнейшем перемещали к Франции. Там принуждали незаконно получать статус беженцев и денежные выплаты, назначенные государством для таких лиц.

Для реализации преступного замысла правонарушители предлагали людям экскурсию Европой, завершающей локацией которой был французский город Мелен. Там они отбирали у потерпевших документы и деньги и, используя уязвимое состояние людей, заставляли звонить в посольство и просить статус беженцев, ссылаясь на события на востоке Украины.

В рамках уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства всех фигурантов дела как на территории Украины, так и во Франции.

Всего было проведено около 50 обысков и задержано 8 фигурантов уголовного дела. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия. Предварительно известно, что жертвами аферистов стали более 100 человек.

Напомним, на Херсонщине полицейские освободили из трудового рабства 13 человек.

деньги пограничники полиция торговля людьми рабство

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Квартиры, машины и деньги, деньги, деньги. ТОП-3 самых интересных деклараций глав ОГА
Кировоградская ОГА в очередной раз осталась без руководителя. Кто следующий?
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua