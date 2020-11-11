Украинские предприниматели в ряде городов митингуют против карантина "выходного дня"

Предприниматели требуют ослабить давление на отрасль из-за коронавируса

Предприниматели требуют ослабить давление на отрасль из-за коронавируса

Фото из открытых источников

Сегодня, 11 ноября, в 10:00 под зданием Кабинета Министров началась акция протеста украинских рестораторов и предпринимателей против карантинных ограничений. Митинги проходят и в других городах страны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Страна".

Украинская ресторанная ассоциация и региональные ресторанные объединения вышли к Кабмину и зданиям ОГА с требованиями ослабить давление на отрасль из-за коронавируса.

В это же время акции протеста проходят в таких городах как: Львов, Луцк, Харьков, Ровно, Сумы, Тернополь, Полтава, Запорожье, Мариуполь, Херсон, Ивано-Франковск, Одесса, Днепр, Николаев, Мелитополь, Черкассы.

В Киеве участники акции собрались возле станции метро Арсенальная и колонной шли по улице Грушевского к зданию правительства. На данный момент протестующие уже подошли к Кабмину.

"Основные требования организаторов акции протеста, это не закрытие ресторанов во время выходных и ограничение их работы по времени", - заявил Сергей Трахачев, глава ассоциации рестораторов Украины

Под Кабмином протестуют представители малого и среднего бизнеса. Они выступают против введения карантина выходного дня.

Среди митингующих ритейлеры, рестораторы, повара.

"Это маразм высочайшего уровня. Такое ощущение, что люди, которые это предлагают - вообще не понимают, куда мы идём, к чему это приведёт и что ждёт нашу страну в этих обстоятельствах", - возмущается Елена, участница акции протеста.

Митинг проходит под различными лозунгами: "Маю право працювати", "Не злите поваров с острыми ножами. Мы хотим работать", "Нет карантину выходного дня".

Ранее сообщалось, что Кабмин обещает поддержать бизнес во время карантина выходного дня.