Экзит-пол: в Одессе Труханову придется бороться за кресло мэра во втором туре

Его соперником станет экс-глава Одесской ОГА Николай Скорик

Его соперником станет экс-глава Одесской ОГА Николай Скорик

Фото из открытых источников

В Одессе на выборах городского головы действующему мэру Геннадию Труханову удалось набрать лишь 34,4% голосов избирателей.

В Одессе, по результатам экзит-пола "Студии Савика Шустера" Геннадий Труханов не отстоял мэрское кресло в первом туре, пишет RegioNews.

Согласно данным опроса, во второй тур выходят действующий мэр Геннадий Труханов (34,40%) и экс-глава Одесской ОГА Николай Скорик (17,93%), представляющий ОПЗЖ.

"Слуга народа" Олег Филимонов набирает 13,75% голосов и занимает третье место.

На выборах в горсовет мэрская "Доверяй делам" и "ОПЗЖ" набрали практически одинаково. У "Слуги народа" чуть-чуть не дотянули до 16%.

Напомним, Экзит-полл: в Харькове прогнозируемо побеждает Кернес.