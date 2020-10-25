Экзит-пол: в Мариуполе на местных выборах лидирует действующий мэр Бойченко

Его ближайший конкурент, представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Клименко, набирает 22,8%

Его ближайший конкурент, представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Клименко, набирает 22,8%

Фото из открытых источников

Об этом во время брифинга сообщил руководитель социологической группы "Рейтинг" Александр Антипович, передает RegioNews.

Указывается, что Бойченко набирает 68,1% избирателей города, в то время, как его ближайший конкурент, представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Клименко – 22,8%.

На выборах в городской совет больше всего голосов набирает "Блок Вадима Бойченко" (45,6%).

"Оппозиционная платформа – За жизнь" набирает 31,4%, Партия Шария – 6,2%, "Слуга народа" – 5,7%, "Сила людей" – 5,0%. Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.

Антипович также отметил, что погрешность экзит-пола в Мариуполе составляет не более 1,5%.

Напомним, в сентябре сообщалось, что по данным социологических исследований, действующий мэр Мариуполя Вадим Бойченко побеждает на выборах городского главы уже в первом туре, а его партия "Блок Вадима Бойченко" имеет все шансы сформировать большинство в Мариупольском городском совете.