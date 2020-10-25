Экзит-пол: в Мариуполе на местных выборах лидирует действующий мэр Бойченко
Как свидетельствуют данные экзит-пола социологической группы "Рейтинг", выборы мэра Мариуполя выиграет действующий городской глава Вадим Бойченко.
Об этом во время брифинга сообщил руководитель социологической группы "Рейтинг" Александр Антипович, передает RegioNews.
Указывается, что Бойченко набирает 68,1% избирателей города, в то время, как его ближайший конкурент, представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Клименко – 22,8%.
На выборах в городской совет больше всего голосов набирает "Блок Вадима Бойченко" (45,6%).
"Оппозиционная платформа – За жизнь" набирает 31,4%, Партия Шария – 6,2%, "Слуга народа" – 5,7%, "Сила людей" – 5,0%. Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.
Антипович также отметил, что погрешность экзит-пола в Мариуполе составляет не более 1,5%.
Напомним, в сентябре сообщалось, что по данным социологических исследований, действующий мэр Мариуполя Вадим Бойченко побеждает на выборах городского главы уже в первом туре, а его партия "Блок Вадима Бойченко" имеет все шансы сформировать большинство в Мариупольском городском совете.