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25 октября 2020, 20:31 15

Экзит-пол: в Харькове прогнозируемо побеждает Кернес

25 октября 2020, 20:31 15
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Фото из открытых источников
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По данным экзит-полла Геннадий Кернес набирает более 57% голосов уже в первом туре и тем самым сохраняет за собой кресло городского головы.

Об этом свидетельствуют данные экзит-полла студии Савика Шустера, пишет RegioNews.

Второе место с результатом 12,1% занял кандидат от "ОПЗЖ" нардеп Александр Фельдман, третье – "Слуга народа" и председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер – 11,98%.

В Харьковском горсовете предварительно такие результаты:

Напомним, Экзит-пол: В Черновцах состоится второй тур выборов мэра.

выборы Кернес Геннадий мэр Харьков Кучер Алексей Александр Фельдман экзит-пол
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