Экзит-пол: в Харькове прогнозируемо побеждает Кернес

Интриги на выборах в Харькове не получилось

Интриги на выборах в Харькове не получилось

Фото из открытых источников

По данным экзит-полла Геннадий Кернес набирает более 57% голосов уже в первом туре и тем самым сохраняет за собой кресло городского головы.

Об этом свидетельствуют данные экзит-полла студии Савика Шустера, пишет RegioNews. Второе место с результатом 12,1% занял кандидат от "ОПЗЖ" нардеп Александр Фельдман, третье – "Слуга народа" и председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер – 11,98%. В Харьковском горсовете предварительно такие результаты: Напомним, Экзит-пол: В Черновцах состоится второй тур выборов мэра.

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