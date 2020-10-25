Экзит-пол: в Харькове прогнозируемо побеждает Кернес
Интриги на выборах в Харькове не получилось
Интриги на выборах в Харькове не получилось
По данным экзит-полла Геннадий Кернес набирает более 57% голосов уже в первом туре и тем самым сохраняет за собой кресло городского головы.
Об этом свидетельствуют данные экзит-полла студии Савика Шустера, пишет RegioNews.
Второе место с результатом 12,1% занял кандидат от "ОПЗЖ" нардеп Александр Фельдман, третье – "Слуга народа" и председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер – 11,98%.
В Харьковском горсовете предварительно такие результаты:
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