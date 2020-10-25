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25 октября 2020, 20:40 90

Роман Гах назвал эти выборы самыми грязными в истории сел Борщаговской ОТГ

25 октября 2020, 20:40 90
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Гах отметил, что представители старой власти организовали в общине масштабные фальсификации
Гах отметил, что представители старой власти организовали в общине масштабные фальсификации
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Нынешние выборы в Борщаговской ОТГ на Киевщине отличились наибольшим количеством нарушений в истории сел, которые вошли в общины

Об этом заявил кандидат на должность председателя Борщаговской ОТГ от "Слуги народа" Роман Гах на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

"Я ожидал, что выборы будут грязными, потому что старая власть не умеет играть честно. Но сейчас могу сказать, что это самые грязные выборы в истории наших сел. Разное бывало, но такого цинизма, такого открытого пренебрежения правом людей на честные выборы еще не было", - отметил он.

Он подчеркнул, что представители старой власти организовали в общине масштабные фальсификации. "Старая власть вписывала завезенных людей в квартиры жильцов. Этих туристов ловили просто на участках правоохранители, но многие из них сегодня проголосовали. Все это делалось за деньги - наши с вами деньги, потому что старые кадры только и умеют что воровать из бюджета", - заявил кандидат.

Он также добавил, что планирует добиваться правды в юридическом поле. "Мы не сдаемся и будем защищать голоса наших избирателей на комиссиях. Мы будем биться за правду в юридическом поле. И вместе победим. А старая власть навсегда войдет в историю как трусливая, потому что не умеет играть честно", - сказал Роман Гах.

Напомним, ранее в Борщаговской ОТГ задержали "политического туриста", который должен был за 1000 грн проголосовать на местных выборах за партию "Батькивщина" и Алексея Кодебского на выборах главы Борщаговской ОТГ.

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