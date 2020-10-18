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18 октября 2020, 12:45 2

В Одессе арестовали двух подозреваемых в организации сетки подкупа избирателей

18 октября 2020, 12:45 2
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Фото: Пик
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В Одессе избрали меру пресечения двум задержанным за организацию сетки подкупа избирателей

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, пишет RegioNews.

По факту подкупа избирателей открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии референдума) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе полиция разоблачила "сетку" подкупа избирателей. При задержании у правонарушителей изъяли почти $45 тысяч, которые предназначались для подкупа избирателей.

Одесса подкуп избирателей арест полиция выборы
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