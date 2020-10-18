В Одессе арестовали двух подозреваемых в организации сетки подкупа избирателей
Подозреваемых задержали еще 15 октября
Подозреваемых задержали еще 15 октября
В Одессе избрали меру пресечения двум задержанным за организацию сетки подкупа избирателей
Об этом сообщили в пресс-службе МВД, пишет RegioNews.
По факту подкупа избирателей открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии референдума) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Одессе полиция разоблачила "сетку" подкупа избирателей. При задержании у правонарушителей изъяли почти $45 тысяч, которые предназначались для подкупа избирателей.
На одного из кандидатов в мэры Славянска напали с ножомВсе новости »
17 октября 2020, 17:44На Киевщине двое неизвестных за ночь попортили 18 билбордов одного из кандидатов
17 октября 2020, 17:12На Житомирщине во время встречи с избирателями подрались кандидат и активисты
17 октября 2020, 16:41
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Харьковский облсовет. Пять лет безрезультатной "дрочки" под руководством Скоробогача
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию в Хмельницкой области