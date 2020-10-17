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17 октября 2020, 17:12 6

На Киевщине двое неизвестных за ночь попортили 18 билбордов одного из кандидатов

17 октября 2020, 17:12 6
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На этих людей составили 18 административных протоколов
На этих людей составили 18 административных протоколов
Фото: из открытых источников
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В городе Бровары Киевской области двое неизвестных в течение одной ночи заменили номера, присвоенные кандидату в избирательном бюллетене, на 18 агитационных билбордах.

Как передает RegioNews, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевщины.

Сотрудники Броварского отдела полиции установили, что к нарушению избирательного законодательства причастны двое мужчин. Ими оказались киевляне 21 и 23 лет, у них полицейские изъяли лестницу и разнообразные принадлежности.

Отмечается, что нарушители заклеили на агитационных материалах настоящий номер кандидата, заменив его на вымышленный.

За препятствование осуществлению избирательного права полицейские составили 18 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 212-24 (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, или деятельности субъекта избирательного процесса, процесса референдума).

Ранее сообщалось, что неизвестные вандалы в течение нескольких дней уничтожили четыре рекламных борда кандидата на должность главы Борщаговской ОТГ Алексея Кодебского.

реклама билборды полиция Кандидат выборы
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