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17 октября 2020, 17:44 1

На одного из кандидатов в мэры Славянска напали с ножом

17 октября 2020, 17:44 1
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Фото: zagittya.com.ua
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В городе Славянске Донецкой области во время проведения встречи с жителями многоквартирного дома 50-летний мужчина устроил скандал и пригрозил ножом одному из кандидатов в мэры.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

Во время массового сбора во дворе многоэтажки 50-летний местный житель затеял ссору. При себе у мужчины был нож. Присутствующие вызвали полицию", - сказано в сообщении.

В то же время, как сообщают в ОПЗЖ, нападение было совершено на кандидата на должность городского главы от их политсилы Павла Придворова.

Полицейские квалифицировали случившееся по ч.1 ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье - арест на 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 2 лет.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области в селе Любовычи Малинского района между одним из кандидатов на должность в депутаты районного совета и местными активистами произошла драка.

полиция ОПЗЖ нападение Кандидат агитация
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