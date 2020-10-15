В Одессе полиция разоблачила "сетку" подкупа избирателей

Правоохранители изъяли почти $45 тысяч, которые должны были пойти на подкуп избирателей

Правоохранители изъяли почти $45 тысяч, которые должны были пойти на подкуп избирателей

Фото: Нацполиция Украины

В Одессе «на горячем» за организацию схемы подкупа избирателей задержали председателя избирательной комиссии и местного жителя.

Об этом сегодня, 15 октября, сообщил Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, пишет RegioNews.

По словам руководителя Нацполиции, за совершение правонарушения задержали председателя избирательной комиссии и местного жителя. При этом председатель комиссии в 2015 году уже была осуждена за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом:

Во время следственных действий изъято почти $45 тысяч, которые фигуранты планировали использовать для дальнейшего подкупа избирателей.За один голос и голосование исключительно за определенного кандидата на пост Одесского городского головы в избирательном бюллетене гражданам предлагали 1000 гривен денежного вознаграждения. Доказательство - скрин с телефона бюллетеня с отметкой напротив фамилии кандидата",- рассказал Клименко.

Правонарушителей задержали "на горячем". Местный житель и председатель одной из избирательных комиссии были разоблачены во время получения денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей. Проводятся санкционированные обыски.

Расследуется уголовное производство ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено до семи лет лишения свободы.

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