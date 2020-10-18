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18 жовтня 2020, 12:45

В Одесі арештували двох підозрюваних в організації сітки підкупу виборців

18 жовтня 2020, 12:45
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Підозрюваних затримали ще 15 жовтня
Підозрюваних затримали ще 15 жовтня
Фото: Пік
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В Одесі обрали запобіжний захід двом затриманим за організацію сітки підкупу виборців

Про це повідомили у пресслужбі МВС, пише RegioNews.

За фактом підкупу виборців відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Одесі поліція викрила "сітку" підкупу виборців. При затриманні у правопорушників вилучили майже $45 тисяч, які призначалися для підкупу виборців.

Одеса підкуп виборців арешт поліція вибори
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