В Одесі арештували двох підозрюваних в організації сітки підкупу виборців

Підозрюваних затримали ще 15 жовтня

Підозрюваних затримали ще 15 жовтня

Фото: Пік

В Одесі обрали запобіжний захід двом затриманим за організацію сітки підкупу виборців

Про це повідомили у пресслужбі МВС, пише RegioNews.

За фактом підкупу виборців відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Одесі поліція викрила "сітку" підкупу виборців. При затриманні у правопорушників вилучили майже $45 тисяч, які призначалися для підкупу виборців.