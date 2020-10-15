Выборы в Одессе на грани срыва: избирком распустили, а печать бюллетеней остановили

Одесса оказалась на грани срыва местных выборов. Междоусобная война кланов и борьба за влияние над городской избирательной комиссией привела к тому, что эту самую комиссию распустили за десять дней до даты голосования, а новый состав избиркома утвержден только сегодня в обед

Одесса оказалась на грани срыва местных выборов. Междоусобная война кланов и борьба за влияние над городской избирательной комиссией привела к тому, что эту самую комиссию распустили за десять дней до даты голосования, а новый состав избиркома утвержден только сегодня в обед

Как выяснил RegioNews, главным камнем преткновения стал кандидат в мэры – бывший хакер и глава Интернет партии Украины, а теперь и блока имени себя – Дмитрий Голубов.

"Единственный, кого сняли"

Еще несколько лет назад нардеп от БПП Дмитрий Голубов и одесский мэр Геннадий Труханов были едва ли не лучшими друзьями. Нынешний городской голова имел максимальную поддержку в Суворовском районе Одессы (поселок Котовского), избираясь оттуда в Верховную Раду, а после негласно передал пальму первенства Голубову. Политиков связывали общие бизнес-проекты и сферы влияния, но примерно полгода назад что-то пошло не так, и весной между бывшими друзьями развязалась настоящая война.

Первым пострадал депутат горсовета Денис Григорьев – сторонник Голубова. Мэрия в срочном порядке отозвала разрешение на размещение его летнего кафе, туда привезли группу "титушек" и под присмотром представителя городского управления развития побережья попытались демонтировать деревянный настил на песке. Однако Григорьев приехал на место и, вспомнив спортивное прошлое и титул чемпиона мира по тайскому боксу, буквально отбил нападки на свой бизнес-проект. Однако чиновники не сдались и через неделю все же убрали конструкцию.

Решив отомстить бывшему партнеру, Голубов стал сам баллотироваться в мэры. Решение, впрочем, оказалось спонтанным, списки команды утверждались до последнего момента, поэтому представитель партии опоздал в горизбирком с подачей документов. По закону срок регистрации кандидатов заканчивался в 17:00 24 сентября, а документы от Голубова приняли в обед 25-го числа. Через неделю выяснилось, что политику и его команде отказали в регистрации. Помимо сроков, причиной такого решения стало несоблюдение процедуры внесения залога. Деньги перевели не с официального счета партии Голубова, а заплатили в кассу банка, причем от частного лица. Данное решение по иску представителей "Слуги народа" принял Одесский окружной административный суд, а после подтвердил 5-й апелляционный административный суд.

Не стесняясь в выражениях, Голубов обвинил во всем президента Владимира Зеленского, отмечая что сам он стал единственным кандидатом в мэры в Украине, которого сняли с предвыборной гонки: "Я знаю, что Зеленский лично звонил главе суда и предупредил, что судей ждет наказание, если они попробуют принять законное решение и оставить нашу команду на выборах. После для серьезности к судьям обратился также глава областного СБУ".

Выборы без избиркома?

Сторонники Голубова расстроились, избирком 8 октября утвердил макет бюллетеня по мэрам, но сам политик сдаваться не собирался. И здесь он решил задействовать свои связи с другими участниками предвыборной гонки. Дело в том, что еще на этапе выбора членов комиссии негласные лидеры трех партий - Виктор Баранский от ОПЗЖ, Михаил Шмушкович от "Евросолидарности" и сам Голубов - заключили союз. Чтобы иметь влияние на местный избирком, каждый из троих подавал максимальное количество кандидатов в комиссии через карманные партии. Схема сработала, далее избирком удачно для троицы нарезал округа, сформировал участковые комиссии и также планировал вести подсчет голосов. Однако надолго задержаться в своем статусе членам комиссии не удалось.

11 октября ближе к 21:00 горизбирком принял решение – зарегистрировать кандидатом в мэры Дмитрия Голубова, а членов его блока - кандидатами в депутаты горсовета. Также в список вернули партию "Наш край", которой ранее отказали из-за проблем с гендерной квотой. Комиссия сделал такой сомнительный шаг, когда все возможные сроки, отведенные законом, прошли, несмотря на решение судов и уже напечатанные бюллетени на мэрские выборы. При этом решение принималось на основе все тех же документов, по которым служители Фемиды подтвердили отказ кандидату.

Зарегистрировали кандидата большинством голосов - 10 из 18-ти. Поддержать Голубова решили по два члена комиссии от "ЕС", ОПЗЖ, "Батькивщины" (которую также спонсировал Голубов), два голоса дали представители малоизвестных партий и один – секретарь комиссии и проректор киваловской юракадемии Минас Аракелян. После такого решения сам же Голубов заявил, что "Зеленский продолжает оказывать беспрецедентное давление на избирательный процесс и пытается распустить комиссию, а значит на местах уничтожаются последние ростки демократии". Прогноз политика оказался пророческим - Центризбирком через день распустил одесский горизбирком "в связи с систематическим нарушением Конституции, Избирательного кодекса и законов Украины". Суд снова отменил решение о регистрации Голубова кандидатом.

Хотят сорвать выборы

Источники в ЦИК подтверждают информацию о том, что в определенных кругах существует план по срыву мэрских выборов в Одессе, реализацией которого занимаются прямо сейчас. Вращаются эти круги вокруг небезызвестного "серого кардинала Одессы" и некогда компаньона Труханова Владимира Галантерника. В настоящий момент все находится на этапе согласований и переговоров, но такое развитие событий не исключают.

Теперь говорят о новом ситуативном союзе между Голубовым, Сергеем Киваловым и экс-мэром Одессы Эдуардом Гурвицем, которых объединил Галантерник, чтобы насолить Труханову. Для действующего мэра удобным кандидатом во втором туре был бы Олег Филимонов, того же добиваются и "слуги", но местные элиты считают более серьезным и непредсказуемым соперником взрывоопасного Голубова.

ЦИК обещала утвердить новый состав одесского горизбиркома 14 октября, но не сделала этого. Только сегодня в обед на заседании Центризбиркома удалось-таки перезапустить избирательную комиссию в Одессе. Но ситуация накаляется еще и потому, что местная типография отпечатала только бюллетени с кандидатами в мэры, а макет бюллетеня с кандидатами в депутаты горсовета пока даже утвердить было некому. Неофициально в издательстве говорят, что если в субботу бюллетени не начнут печатать, то к установленному законом сроку их просто не успеют выпустить, а значит проведение местных выборов в Одессе вообще станет под большим вопросом.