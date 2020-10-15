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15 октября 2020, 19:05 3

В одесской области задержали организатора канала нелегальной миграции в Европу

15 октября 2020, 19:05 3
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"Бизнес" существовал почти год, ежемесячно организатор переправлял до 10 нелегалов
"Бизнес" существовал почти год, ежемесячно организатор переправлял до 10 нелегалов
Фото: Радио Свобода
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В Одесской области служба безопасности Украины разоблачила и блокировала механизм нелегальной миграции через государственную границу.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Незаконную переправку украинцев и иностранцев организовал гражданин одной из соседних стран. Он обеспечивал клиентам переход через госграницу вне установленных пунктов контроля. Конечной точкой нелегалов была одна из европейских стран.

Организатора канала задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время очередной попытки перемещения за границу двух человек. Нелегалы принадлежали к криминальной среде и у них отсутствовали какие-либо документы, поэтому стоимость их переправки составляла $5,2 тысячи.

Решается вопрос относительно сообщения о подозрении фигуранту по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения. Проверяется информация о причастности должностных лиц Госпогранслужбы к противоправной деятельности.

Напомним, в Одессе разоблачили деятельность сети борделей, которую организовал полицейский.

Одесса СБУ граница миграция нелегалы Одесская область
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