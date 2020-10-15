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15 октября 2020, 16:22 8

В Одессе ЦИК сформировала новый состав городского избиркома

15 октября 2020, 16:22 8
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Новый состав комиссии сформирован в количестве 18 человек
Новый состав комиссии сформирован в количестве 18 человек
Фото: ЦИК
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Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Одесской городской территориальной избирательной комиссии.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК, передает RegioNews.

15 октября в 14:30 состоялось первое из двух запланированных на сегодня заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия сформировала новый состав Одесской городской территориальной избирательной комиссии Одесского района Одесской области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что решение было принято в связи с досрочным прекращением Комиссией 13 октября 2020 года полномочий всего состава указанной ТИК.

Новый состав комиссий сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий в количестве 18 человек", - рассказали в ЦИК.

Напомним, 13 октября ЦИК распустила Одесский городской избирком, так как он систематически нарушал Конституцию и избирательное законодательство.

ЦИК Одесса Местные выборы комиссия Постановление
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