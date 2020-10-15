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15 октября 2020, 13:51 5

В Одессе разоблачили деятельность сети борделей, которую организовал полицейский

15 октября 2020, 13:51 5
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Задержан организатор, его помощник и пятеро участников преступной организации
Задержан организатор, его помощник и пятеро участников преступной организации
Фото: Нацполиция
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В Одессе задержали сотрудника подразделения Нацполиции по борьбе с торговлей людьми, которого подозревают в организации сети подпольных борделей.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным следствия, преступная организация на территории города и Одесской области обеспечивала деятельность по предоставлению интимных услуг, созданию и содержанию мест разврата, за что получала систематическую прибыль.

работник полиции, организовав такую ​​деятельность, решил привлечь к ней других лиц, которые осуществляли поиск девушек для занятия проституцией, доставляли их к клиентам, обеспечивали охраной, контролировали", - говорится в сообщении.

Правоохранителями в порядке ст. 208 УПК задержан организатор, его помощник и пятеро участников преступной организации. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, в Одессе за коррупцию будут судить чиновника ГСЧС.

преступление полиция Нацполиция организация Одесса
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