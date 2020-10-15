В Одессе разоблачили деятельность сети борделей, которую организовал полицейский
В Одессе задержали сотрудника подразделения Нацполиции по борьбе с торговлей людьми, которого подозревают в организации сети подпольных борделей.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По данным следствия, преступная организация на территории города и Одесской области обеспечивала деятельность по предоставлению интимных услуг, созданию и содержанию мест разврата, за что получала систематическую прибыль.
работник полиции, организовав такую деятельность, решил привлечь к ней других лиц, которые осуществляли поиск девушек для занятия проституцией, доставляли их к клиентам, обеспечивали охраной, контролировали", - говорится в сообщении.
Правоохранителями в порядке ст. 208 УПК задержан организатор, его помощник и пятеро участников преступной организации. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Напомним, в Одессе за коррупцию будут судить чиновника ГСЧС.