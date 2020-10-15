На Одещині затримали організатора каналу нелегальної міграції до Європи

"Бізнес" існував майже рік, щомісяця організатор переправляв до 10 нелегалів

"Бізнес" існував майже рік, щомісяця організатор переправляв до 10 нелегалів

Фото: Радіо Свобода

Служба безпеки України викрила і блокувала на Одещині механізм нелегальної міграції через державний кордон.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Незаконне переправлення українців та іноземців організував громадянин однієї із сусідніх країн. Він забезпечував клієнтам перехід через держкордон поза встановленими пунктами контролю. Кінцевою точкою нелегалів була одна з європейських країн.

Організатора каналу затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час чергової спроби переміщення за кордон двох осіб. Нелегали належали до кримінального середовища та у них були відсутні будь-які документи, тому вартість їх переправлення становила $5,2 тисячі.

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення. Перевіряється інформація щодо причетності посадовців Держприкордонслужби до протиправної діяльності.

Нагадаємо, в Одесі викрили діяльність мережі борделів, яку організував поліцейський.