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08 жовтня 2020, 16:46 5

НАБУ обшукує одеські офіси "ОПЗЖ"

08 жовтня 2020, 16:46 5
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Зокрема, обшук проходить у приймальні кандидата в мери Одеси від "ОПЗЖ" Миколи Скорика
Зокрема, обшук проходить у приймальні кандидата в мери Одеси від "ОПЗЖ" Миколи Скорика
Фото: Думська
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НАБУ проводить слідчі дії в одеських офісах партії «Опозиційна платформа — за життя».

Про це повідомила народний депутат від "ОПЗЖ" Тетяна Плачкова, пише RegioNews з посиланням на видання Думська.

Причини обшуків поки невідомі.

На фотографіях, опублікованих очевидцями, на місці присутні також представники Служби безпеки України. У кадр потрапив також нардеп і кандидат у мери Одеси Микола Скорик.

У прес-службі правоохоронців інформацію поки не коментують.

Нагадаємо, Одеська ТВК скасувала реєстрацію 16 кандидатів у депутати від партії Шарія.

обшук НАБУ Одеса СБУ ОПЗЖ
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