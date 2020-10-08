НАБУ обшукує одеські офіси "ОПЗЖ"
Зокрема, обшук проходить у приймальні кандидата в мери Одеси від "ОПЗЖ" Миколи Скорика
Зокрема, обшук проходить у приймальні кандидата в мери Одеси від "ОПЗЖ" Миколи Скорика
НАБУ проводить слідчі дії в одеських офісах партії «Опозиційна платформа — за життя».
Про це повідомила народний депутат від "ОПЗЖ" Тетяна Плачкова, пише RegioNews з посиланням на видання Думська.
Причини обшуків поки невідомі.
На фотографіях, опублікованих очевидцями, на місці присутні також представники Служби безпеки України. У кадр потрапив також нардеп і кандидат у мери Одеси Микола Скорик.
У прес-службі правоохоронців інформацію поки не коментують.
Нагадаємо, Одеська ТВК скасувала реєстрацію 16 кандидатів у депутати від партії Шарія.
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