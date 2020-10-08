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08 октября 2020, 16:45 2

Дело генерала-предателя Шайтанова передали в суд

08 октября 2020, 16:45 2
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Он передавал секретную информацию российским спецслужбам
Он передавал секретную информацию российским спецслужбам
Фото: СБУ
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Дело генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, которого обвиняют в государственной измене и подготовке к террористическому акту, направлено в суд.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, Шайтанов ранее был одним из руководителей Центра специальных операций "А" и передавал секретную информацию российским спецслужбам.

Он также по их заданию вербовал бывших военнослужащих СБУ для совершения теракта.

В частности, планировалось убийство добровольца Адама Осмаева, который возглавлял батальон имени Джохара Дудаева и участвовал в АТО на Донбассе.

В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле оперативники СБУ провели многоэтапную спецоперацию по разоблачению Валерия Шайтанова и собрали исчерпывающую доказательную базу его сотрудничества с российскими спецслужбами. В частности, он находился на агентурном связи у полковника ФСБ Игоря Егорова.

Генерал-майор Шайтанов был задержан, его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

Шевченковский районный суд города Киева продлил срок его пребывания под стражей до 8 августа.

суд СБУ дело Валерий Шайтанов государственная измена
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