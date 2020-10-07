17:07  07 октября
Кандидату в мэры Харькова Фельдману подарили почти 100 миллионов гривен
19:03  07 октября
Избрали нового президента Национальной академии наук Украины
17:52  07 октября
На Донбассе зафиксировали одно нарушение режима "тишины": обстреляли Водяное
UA | RU
UA | RU
07 октября 2020, 18:10 1

Одесская ТИК отменила регистрацию 16 кандидатов в депутаты от партии Шария

07 октября 2020, 18:10 1
Читайте також українською мовою
Решение приняли на основе обращений от самих членов партии
Решение приняли на основе обращений от самих членов партии
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Одесская городская территориальная избирательная комиссия отменила регистрацию 16 кандидатов в депутаты Одесского городского совета от "Партии Шария".

Об этом стало известно из постановления ТИК, передает RegioNews.

В постановлении комиссии отметили, что 5 октября в ТИК от политической партии "Партия Шария" направили 16 обращений, в которых партия просила отменить регистрацию кандидатов.

Избирательная комиссия установила соответствие документов положениям Избирательного кодекса Украины и приняла решение об отмене регистрации кандидатов в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 231 Избирательного кодекса Украины.

Напомним, кандидат в мэры Одессы от "Слуги народа" Олег Филимонов отказался от теледебатов.

Одесса Партия Шария выборы Кандидат ТИК регистрация
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Меня пытались ангажировать, чтобы оттянуть голоса у Кернеса – Добкин
07 октября 2020, 17:43
Местные выборы: Полиция со следующей недели начнет работать в усиленном режиме
07 октября 2020, 17:28
Кандидату в мэры Харькова Фельдману подарили почти 100 миллионов гривен
07 октября 2020, 17:07
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Выборы-2020: почему Мелитополю не нужен мэр
Любитель хитрых схем и быстрой езды: топ-скандалы вокруг Сухомлина
Все публикации »
Сергей Гармаш
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »