Одесская ТИК отменила регистрацию 16 кандидатов в депутаты от партии Шария
Решение приняли на основе обращений от самих членов партии
Решение приняли на основе обращений от самих членов партии
Одесская городская территориальная избирательная комиссия отменила регистрацию 16 кандидатов в депутаты Одесского городского совета от "Партии Шария".
Об этом стало известно из постановления ТИК, передает RegioNews.
В постановлении комиссии отметили, что 5 октября в ТИК от политической партии "Партия Шария" направили 16 обращений, в которых партия просила отменить регистрацию кандидатов.
Избирательная комиссия установила соответствие документов положениям Избирательного кодекса Украины и приняла решение об отмене регистрации кандидатов в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 231 Избирательного кодекса Украины.
Напомним, кандидат в мэры Одессы от "Слуги народа" Олег Филимонов отказался от теледебатов.
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